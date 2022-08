Lucha de streaming: Walmart se une con Paramount

Charlotte, NC.- Walmart, el gigante minorista anunció la firma de un acuerdo con el servicio de streaming Paramount para ofrecer acceso gratuito a sus suscriptores, lo que plantea un ambiente de competición bastante grande contra el gigante tecnológico, Amazon Prime.

En un comunicado, la empresa estadounidense Walmart, detalló que los abonados al servicio Walmart+ disfrutarán a partir de septiembre de la programación de Paramount+. Servicio que tiene, un costo promedio, de $4.99 mensuales.

De esta forma, este giro pretende reforzar el crecimiento de Walmart+. Sumándose, a sus ganancias de venta directa al público en supermercados, que además ofrece envíos rápidos y gratuitos de muchos productos, sumando descuentos en gasolineras.

Chris Carccihiolo, responsable de Walmart+, en un comunicado detalló, «Con el añadido de Paramount+ demostramos nuestra capacidad única para ayudar a los miembros a ahorrar más y vivir mejor ofreciendo también entretenimiento por menos dinero».

