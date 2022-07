Walmart compra miles de furgonetas eléctricas a empresa emergente

Washington, DC.- Canoo, una empresa emergente anunció que Walmart comprará por lo menos 4.500 unidades de furgonetas eléctricas, Lifestyle Delivery Vehicle (LDV), que serán destinadas por el gigante comercial para hacer sus entregas de compras por Internet.

En un primer acuerdo se estableció que Walmart puede aumentar hasta 10.000 unidades de esta furgoneta. Por el momento, esta compra de las furgonetas de Canoo es el tercer acuerdo de compra de vehículos eléctricos que Walmart concreta en los últimos meses.

Walmart en meses anteriores anunció la compra de 5.000 unidades de furgonetas eléctricas de BrightDrop. Esta es una subsidiaria de General Motors (GM), además de 1.100 unidades de la Ford E-Transit.

Por el momento, Walmart no empezará a utilizar la flota de LDV sino hasta el 2023. Sin embargo, en las próximas semanas Canoo entregará varias unidades a Walmart para que haga pruebas en Dallas-Fort Worth metroplex.

En un comunicado Canoo, explicó que LDV es una furgoneta comercial optimizada para el «transporte de último kilómetro». Considerado el trayecto final de entrega de mercancías a particulares.

New car smell x 4,500. We’ve collaborated with tech mobility company @Canoo to purchase 4,500 all-electric vehicles for our last mile delivery fleet. The goal: deliver orders in a sustainable way and work toward achieving zero-emissions by 2040. Read more: https://t.co/Or7cAlreu3 pic.twitter.com/hvWSvbhSa0

— Walmart Inc. (@WalmartInc) July 12, 2022