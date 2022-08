Lanzamiento de la Artemis I, reunirá a más de 100.000 visitantes

Miami, FL.- El lanzamiento desde Cabo Cañaveral de la Artemis I, será visible desde la franja costera por más de 100.000 espectadores que serán testigos, el próximo lunes a las 8.33 de la mañana, del primer lanzamiento de tres misiones históricas con dirección a la Luna.

Desde la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy la primera misión no tripulada despegará el megacohete, que tiene como objetivo cerrar estos 50 años sin que el hombre haya pisado la Luna.

Ver más: Nave DART impactará contra asteroide Dimorphos en septiembre

Peter Cranis, director ejecutivo de la Oficina de Turismo de la Costa Espacial de Florida explicó, «La mayoría de las habitaciones de hotel a lo largo de la playa están agotadas».

Además añadió que las playas de Cabo Cañaveral son las únicas de este estado que servirán como puntos de observación de los lanzamientos al espacio. Como Plan B, la NASA podría posponer el lanzamiento para el 2 o 5 de septiembre, ya definido con anterioridad.

#Artemis I flight test is “go for launch,” @NASAWebb returns new images of Jupiter, and @BoeingSpace shares an update for the first crewed flight test of the #Starliner spacecraft.

Here's how you can join Monday's launch: https://t.co/6EWaWTdcAj pic.twitter.com/UhR38VkSes

— NASA (@NASA) August 26, 2022