Nave DART impactará contra asteroide Dimorphos en septiembre

Washington, DC.- La nave de la Double Asteroid Redirect Test (DART) impactará con el asteroide Dimorphos el próximo 26 de septiembre, lo que se considera el primer test del mundo que pone a prueba una tecnología para defender a la Tierra.

Según la National Aeronautics and Space Administration (NASA), el impacto del DART contra el asteroide será a las 19.14 hora local (23.14 GMT).

Además la NASA aclaró que este impacto no representa ninguna amenaza para la Tierra. De hecho, este sistema está diseñado para protegerla de posibles peligros del espacio exterior como asteroides o cometas.

La prueba de la nave DART quiere demostrar que una nave espacial puede navegar, de manera segura, con dirección a un asteroide e impactar contra él. Todo esto de forma intencionada para intentar cambiar la ruta de dicho asteroide.

Our #DARTMission will intentionally crash into an asteroid—which poses no threat to Earth—on Monday, Sept. 26. It's a test of planetary defense should we ever need it.

And we're broadcasting it live. How to watch: https://t.co/HgP6DGDR3l pic.twitter.com/KT4ZevGkJo

— NASA (@NASA) August 23, 2022