Nuevas imágenes sin precedentes de Júpiter

Washington, DC.- Dos nuevas imágenes de Júpiter, fueron tomadas por el James Webb Space Telescope (JWST), donde se muestran con una precisión majestuosa sus tormentas inmensas y vientos extremos que traen a los científicos datos adicionales sobre las dinámicas del interior del planeta.

Por su parte, la National Aeronautics and Space Administration (NASA), celebró la calidad de los detalles. En este sentido, Imke de Pater, profesora emérita de la University of California, y codirectora de las observaciones no esperaba que las imágenes fueran «tan buenos».

En este sentido, las fotografías publicadas permiten ver que las auroras se extienden a grandes latitudes sobre el polo norte y polo sur de Júpiter. De esta manera, la cámara infrarroja cercana (NIRcam), fue la herramienta responsable del logro.

En las imágenes tomadas por el James Webb se aprecia con claridad la «Gran Mancha Roja», que responde a una gran tormenta de arena que según la NASA, es tan grande que «podría tragarse la Tierra».

Check out the bright waves, swirls, and vortices in Jupiter’s atmosphere — as well as the dark ring system, one million times fainter than the planet! Two moons of Jupiter, including one that’s only about 12 miles (20 km) across, are on the left. pic.twitter.com/o7XYOMdsq5

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 22, 2022