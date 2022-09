¡La tercera es la vencida! NASA da fecha para lanzamiento de Artemis I

Miami, FL.- La histórica misión Artemis I, que tiene el objetivo de allanar el camino de la NASA para llegar a Luna, anunció que la ventana de lanzamiento está abierta este 23 de septiembre, luego de dos intentos fallidos al tiempo que se lleva a cabo reparaciones en la zona de la fuga de hidrógeno líquido.

En el blog de NASA los técnicos construyeron un recinto parecido a una tienda de campaña. Esta tiene el propósito de proteger los materiales y equipos de las condiciones ambientales en Launch Pad 39B, Cabo Cañaveral, Florida.

Además se comunicó que desconectaron las placas del lado del cohete, lo propio se hizo con la línea de suministro de hidrógeno líquido. A estas tareas se realizaron inspecciones iniciales y comenzaron a sustituir los dos sellos del tanque de combustible.

Concluidas estas tareas, los ingenieros tienen previsto volver a conectar las placas para realizar las primeras pruebas y así evaluar las nuevas uniones. Simultáneamente, la agencia espacial de Estados Unidos.

