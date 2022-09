Por segunda vez cancelan lanzamiento del Artemis I

Miami, FL.- Por segunda vez el lanzamiento de la histórica misión Artemis I, fue aplazado motivado a problemas técnicos que se informó fue por una filtración de hidrógeno líquido durante el proceso de tanqueo del cohete.

Pese a los «múltiples esfuerzos» no logró solucionarse, obligando a tomar la importante decisión de «parar la cuenta regresiva» unas tres horas antes de lo previsto. Por el momento se desconoce un intento de lanzamiento en el corto plazo.

Según la programación de la misión Artemis I, que cerraría la brecha del regreso del hombre a la Luna, la misión no tripulada tendría su próxima fecha de lanzamiento este 5 de septiembre.

De presentarse otro impedimento al lanzamiento del lunes 5 de septiembre para el despegue del Cohete SLS con la nave Orión, desde Cabo Cañaveral en Florida, se reprogramaría el lanzamiento para martes 6 de septiembre.

.@NASA leaders will discuss today's launch attempt of the #Artemis I mission no earlier than 4 pm ET (20:00 UTC) on Saturday, Sept. 3.

Teams encountered a liquid hydrogen leak while loading the propellant into the rocket’s core stage. https://t.co/wm8j3n5cT1

— NASA Artemis (@NASAArtemis) September 3, 2022