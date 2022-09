Diez niñas ecuatorianas visitarán la NASA con el programa She is Astronauta

Houston, TX.- Diez niñas ecuatorianas fueron seleccionadas por la Fundación She Is para visitar el Space Center de la NASA en Houston, Texas, que es parte del programa She is Astronauta, que ofrecerá clases virtuales con una serie de expertos en aeronáutica espacial.

Este proceso de selección se inició en febrero de 2022, donde hubo más de 1.200 postulantes de Ecuador y Perú. Como filtros de selección era permanecer en una escuela pública, sobresalir en las actividades educativas y tener entre 9 y 15 años, entre otros.

Además, otro requisito era que el postulante debe tener interés por la rama de Steam. Es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

En este caso Milagros Soria y Ariana Burbana oriundas de Pichincha, Ecuador son parte de las diez niñas ecuatorianas seleccionadas por la Fundación She Is para asistir al Space Center de la NASA en Houston, Texas.

#EllaEsAstronauta es uno de los programas con el que aportamos al empoderamiento de la niñez👧🏼👧🏽 en el país y promovemos su interés por las carreras #STEM. Conoce los sueños de una tripulación que nos inspira✨y que, junto a la iguana, hacen posible lo imposible. @SheisFoundation pic.twitter.com/5wunzBKu3d — Ecopetrol (@ECOPETROL_SA) September 1, 2022

Por su parte, Milagros está «nerviosa y emocionada» porque tendrá la oportunidad de conocer el centro espacial. Milagros Soria desde que era pequeña mostró un gran interés y curiosidad por los asuntos de astronomía.

Este programa es una iniciativa que desarrolló @SheisFoundation en alianza con el Space Center de la NASA, para impactar la vida de niñas en Ecuador y otros países y que cuenta con el apoyo de @onumujeresEcu para impulsar la educación STEM en niñas. pic.twitter.com/GAHrMdZhgo — ONU Mujeres Ecuador (@onumujeresEcu) September 2, 2022

En este sentido Milagros resaltó, «Siempre me ha gustado el tema del espacio, la luna. Quiero saber qué hay más allá de la luna y cómo se formaron las estrellas. También tengo un sueño superloco que sería colonizar un planeta. Salir del espacio, conocer la galaxia».

Finalmente, la expresidenta de Ecuador y directora de la Global Women Foundation, Rosalía Artega, aboga por la igualdad de género y derechos de las mujeres. De manera que, en coordinación con la ONU mujeres, la fundación ecuatoriana Mujeres sin Límites y la colombiana Fundación She Is, el programa se desarrolló con éxito.

Por ejemplo, algunas de las actividades que realizarán las niñas durante su viaje son: creación de robots, simulación virtual, creación y despegue de cohetes espaciales, además de charlas con astronautas, científicas, médicas e ingenierías de la NASA.

