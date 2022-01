La nueva millonaria adquisión de Microsoft

Redmond, WA.- La famosa firma Microsoft inció este 2022 con agresivas operaciones empresariales, en vista de las profundas transformaciones que acarrea la incorporación progresiva del mundo virtual.

Por su parte, Take-Two, creador de juegos como Grand Thest Auto compró la marca Zynga, quien es especialista en entretenimiento para smartphone y tabletas, por $12.700 millones.

Por el momento, si la firma tecnológica materializa la operación con Activision pasará a ser el tercer actor del sector en volumen de negocios, por detrás del chino Tencet, y la nipona Sony, quien es la fabricante de PlayStation.

When Candy Crush and CoD become your actual job. Microsoft x Activision Blizzard. 🎮❤️📱https://t.co/nw4cLoaoTB pic.twitter.com/QPGt9DC2jF

— Microsoft (@Microsoft) January 18, 2022