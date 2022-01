Take-Two de Grand Theft Auto compra a otro gigante de videojuegos

Nueva York, NY.- La editora de videojuegos estadounidense, Take-Two Interactive, responsable de Grand Theft Auto, anunció que llegó a un acuerdo para comprar a la desarrolladora de aplicaciones de videojuegos para smartphones, Zynga, por un monto de $12.700 millones.

Asimismo, la famosa compañía Zynga, que desarrolla juegos para celulares está detrás del popular juego FarmVille.

De esta manera, Take-Two, en un comunicado indicó que, esta compra tiene el objetivo de aprovechar las sinergias entre ambas empresas. De esta forma, posicionarse como una de las principales empresas que desarrollan y surte el entretenimiento interactivo.

