Entérate de las 5 nuevas funciones de WhatsApp

Menlo Park, CA.- La app de mensajería instantánea, anunció cinco nuevas funciones de WhatsApp, para el año 2022 donde sumará algunas novedosas y útiles herramientas, que ya fueron probadas en su versión beta durante el año 2021.

Inicialmente, se sabe que algunas de siguientes novedades serán las 5 nuevas funciones de WhatsApp; eliminación de mensajes; ocultar conexión, foto y verificación de lectura para determinados contactos; responder a un mensaje con reacciones, transcripción de mensajes de audio; y los divertidos stickers.

Para empezar, la nueva función de eliminación de mensajes permitirá eliminar mensajes sin límite de tiempo. Cabe recordar, que en la actualidad solo permite borrar una después de su envío.

We know the importance of privacy and protecting what matters most, whether it’s a family recipe, a picture, or a password. We ensured that not only your chats are end-to-end encrypted but you finally have the ability to encrypt your backups too. pic.twitter.com/sfk3nDyWFo

— WhatsApp (@WhatsApp) December 31, 2021