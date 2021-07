La Estación Espacial Internacional pierde control por Nauka

Washington, DC.- La Estación Espacial Internacional (EEI), sufrió una breve pérdida de control, tras un fallo de un nuevo módulo ruso. Funcionarios de la NASA lo declararon una “emergencia de nave espacial” ya que la EEI experimentó una pérdida de control de altitud, durante casi una hora.

Nauka, un módulo de laboratorio que la agencia espacial rusa Roscosmos lanzó a la Estación Espacial Internacional, la semana pasada, encendió inadvertidamente sus propulsores después de acoplarse con la EEI.

Asimismo, los controladores en tierra perdieron la comunicación con los siete astronautas que se encuentran actualmente a bordo de la EEI durante 11 minutos durante el fallo.

Following the docking of the Nauka module, the module's thrusters started firing at 12:45 pm ET, moving the station out of orientation. Ground teams have regained attitude control and the motion of the space station is stable. https://t.co/8tuzbgICs1

— International Space Station (@Space_Station) July 29, 2021