Jeff Bezos y 3 tripulantes viajan con éxito al espacio

Houston, TX.- El multimillonario y empresario estadounidense Jeff Bezos, fundador de Amazon, y sus tres compañeros de tripulación lograron viajar con éxito, este martes, a bordo de la nave reutilizable New Shepard de Blue Origin, empresa de vuelos espaciales también fundada por Bezos.

Bezos viajó acompañado de su hermano, Mark Bezos, Mary Wallace Funk, una mujer de 82 años conocida como Wally que fue una pionera en la formación de astronautas pero nunca había salido al espacio, y Oliver Daemen, de 18 años, la persona más joven en viajar al espacio.

El vuelo duró cerca de 11 minutos y fue enteramente transmitido en vivo. Se trata del primer lanzamiento tripulado de la compañía. Por su parte, la expedición partió de Launch Site One, en el desierto del oeste de Texas.

Never gets old! Third consecutive landing for this booster. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/E26ZJW9vd0

— Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021