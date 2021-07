Richard Branson se adelantó a Jeff Bezos

Santa Fe, NM .- El multimillonario británico Richard Branson aterrizó el domingo sin contratiempos en Nuevo México, al suroeste de Estados Unidos. Esto, tras pasar algunos minutos en la frontera del espacio a bordo de una nave de Virgin Galactic.

La nave VSS Unity, que también transportaba a dos pilotos y otros tres pasajeros, aterrizó en una pista de la base aérea Spaceport America.

“Una experiencia única en la vida” comentó Branson poco antes de volver a la Tierra y convertirse en el primer multimillonario en viajar al espacio en una nave desarrollada por una empresa que él mismo fundó.

Elon Musk, fundador de SpaceX y gran rival de Bezos, estuvo presente en el evento de este domingo para apoyar a Branson.

