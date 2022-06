Inscríbete en el desafío de EPA, «Hablemos de calor»

Washington, DC.- La U.S. Environmental Protection Agency (EPA) lanzó el desafío «Hablemos de calor» que tiene como objetivo proteger la salud pública generando consciencia sobre los riesgos provocados por el calor extremo a la salud.

Este desafío «Hablemos de calor» solicita a los involucrados que compartan mensajes inspiradores y eficaces sobre los riesgos para la salud, que provoca el calor extremo en nuestras comunidades.

Ver más: Impacto del Calentamiento Global en los alpes suizos

Esta iniciativa, «Hablemos de calor» se desarrolló con el fin de apoyar al grupo de trabajo de las agencias contra el calor extremo. Estas se juntaron en la Fuerza Nacional de Tareas del Clima, dirigida por la EPA, NOAA y el HHS con el apoyo de La Casa Blanca.

Michael S. Regan, administrador de la EPA precisó, «El calor extremo es una amenaza importante para la salud pública». Por ejemplo, en los últimos 30 años el calor es la causa principal de muertes relacionadas con el clima en Estados Unidos. Además, el cambio climático ocasiona que aumenten las zonas con días de extremo calor.

The world’s largest plant can also help us tackle climate change!

EPA researchers have been studying seagrass and how much carbon they can store. Seagrass meadows temporarily trap carbon in plant stems and then in sediments where carbon can remain for decades to centuries. https://t.co/DFqEuaisr3

— U.S. EPA (@EPA) June 3, 2022