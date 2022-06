Impacto del Calentamiento Global en los alpes suizos

Ginebra, Suiza.- El calentamiento global es el responsable del aumento significativo de la vegetación en los Alpes suizos, gracias a una reducción de la capa de nieve «preocupante», en algunas zonas bajas de la montaña, según un estudio de la Université de Lausanne (UNIL) y la University of Basel.

La investigación examinó la vegetación y las capas de nieve de los Alpes, entre 1984 y 2021. Concluyendo que la flora alpina está sometida a una «enorme presión». Esto, gracias al aumento de la biomasa vegetal por encima de la línea de árboles en más del 77% de las montañas.

Sabine Rumpf, una de las autoras del estudio, precisó a los medios de comunicación suizos, «La escala del cambio es absolutamente masiva en los Alpes, la montaña está reverdeciendo a medida que la vegetación coloniza nuevos territorios, haciéndose más densa y alta. El fenómeno es más marcado alrededor de los 2.300 metros de altitud».

Además, Rumpf continuó, «Las plantas alpinas se adaptan a condiciones difíciles, pero no son muy competitivas. A medida que cambian las condiciones ambientales, estas especies altamente especializadas pierden su ventaja y son superadas por la competencia».

Like the Arctic, the Alps are becoming greener. Researchers @unibasel_en & @unil report in the journal Science that the consequences of #climatechange in the Alps are even visible from space. @EcologyBasel @ecospat_ch @mathieuGravey @geography_uh https://t.co/zhWVh5EaZy

— University of Basel (@UniBasel_en) June 2, 2022