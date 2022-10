Hallada primera familia neandertal en Siberia

Siberia, Rusia.- Un equipo internacional de científicos localizaron a 13 individuos de neandertal donde algunos eran familia, entre ellos un padre y su hija adolescente, en dos cuevas remotas de Siberia de hace 50.000 años.

Los investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania, usaron los 13 genomas para mapear la organización social de una comunidad neandertal. En este caso, se trata de un pequeño grupo de parientes cercanos de entre 10 a 20 miembros.

La publicación que se hizo a través de la prestigiosa revista Nature, especificó que el grupo de neandertal encontrado constó de 17 restos procedentes de 13 individuos neandertales. Se contaron siete hombres y seis mujeres. De estos ocho eran adultos y cinco niños y adolescentes.

Además, la publicación revela que los investigadores también encontraron una pareja de parientes de segundo grado. Es decir, un joven y una mujer adulta, quizá una prima, tía o abuela.

Nature research paper: Genetic insights into the social organization of Neanderthals https://t.co/tyFLrE3F3F

— nature (@Nature) October 20, 2022