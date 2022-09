Ecuador y México tenían contacto 1.200 años antes de la conquista

Quito, Ecuador.- Un reciente estudio arqueológico determinó que las culturas de prehispánica de Ecuador y México, es decir, Jama-Coque mantuvo contacto marítimo directo con la cultura que radica al norte del Pacífico de México, mucho tiempo antes de que llegaran los conquistadores españoles.

El estudio arqueológico observó coincidencia en piezas de cerámica y aplicaciones odontológicas en cráneos encontrados en México y Ecuador. Por lo que las dudas fueron despejadas sobre el contacto marítimo que se produjo entre los años 300 y 800 d.c., a los que es igual, 700 a 1.200 años antes de la conquista española.

Ver más: Hallan en Texas huellas de dinosaurios gigantes

El Museo de Dumbarton Oaks en Washington, fue el responsable de publicar el estudio arqueológico que fue liderado por el arqueólogo estadounidense James Zeidler.

El investigador Zeidler hizo excavaciones en distintos lugares de la cuenca del Río Jama en Ecuador. Mientras que su colega mexicano José Beltrán Medina hizo lo propio en la Bahía de Manzanillo en México.

On October 7 and 8, join our #PreColumbian Studies #symposium Beyond Representation: Ancient Indigenous Visual Culture. This two-day symposium explores non-iconographic approaches to the study of images from the Ancient Americas.

🔗 https://t.co/bpFUaZreg5#PreColumbianArt pic.twitter.com/glb1FWiXBz

— Dumbarton Oaks (@DumbartonOaks) September 2, 2022