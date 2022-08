Hallan en Texas huellas de dinosaurios gigantes

Houston, TX.- En el cauce de un río dentro del Parque Estatal del Valle Dinosaur Valley, en Texas, se desveló las huellas de dinosaurios gigantes que habitaron ese lugar hace 113 millones de años, y todo gracias a la fuerte sequía que impactó a este estado del país.

Los científicos fueron los encargados de difundir las imágenes, donde se aprecia huellas de dinosaurios de tres dedos. El rastro de huellas desciende por el lecho de un río seco llamado Paluxy, al sur del país.

Este hallazgo fue etiquetado como el rastro de huellas de dinosaurios más largos del mundo. Se sabe que este parque estatal, estuvo alguna vez al borde de un antiguo océano, lo que permitió absorber las huellas de los dinosaurios en el lodo.

Pese al gran hallazgo, la mala noticia es que el pronóstico de lluvia se aproxima lo que seguramente cubrirá una vez más las huellas de dinosaurios.

113 million-year-old dinosaur tracks were uncovered at Dinosaur Valley State Park! 🦖

And then it rained.

The tracks are now underwater but what an exciting find! https://t.co/M9oYrMXHS2#TexasStateParks#DinosaurValleyStatePark

— TX Parks & Wildlife (@TPWDnews) August 24, 2022