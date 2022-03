Hackean información de escuelas de Nueva York

Nueva York, NY.- El New York City Department of Education confirmó el hackeo de la información de aproximadamente, 820.000 estudiantes y extudiantes, de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York.

Al mismo tiempo, esta autoridad educativa precisó que el hakeo ocurrió en enero, y el ataque fue enfocado en el acceso al sistema de calificación y asistencia en línea usado por muchas escuelas públicas.

En este sentido, los funcionarios educativos criticaron ampliamente a Illuminate Education, que es la compañía detrás del sistema de calificación y asistencia en línea. Esta empresa con sede en California es utilizado por muchas escuelas públicas como soporte de base de datos.

Las quejas de estos funcionarios educativos radica en que, supuestamente, la compañía «falsificó» sus protocolos de seguridad cibernética.

