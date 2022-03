Instagram activa su control parental desde hoy

Washington, DC.- Instagram, propiedad de Meta, hizo algunos anuncios sobre tres medidas que permitirán a los padres de Estados Unidos, tener el control de las actividades de sus hijos en las plataformas, tras la polémica del año pasado por la nocividad sobre los adolescentes.

Asimismo, a partir de este miércoles, los padres podrán vigilar y establecer las actividades de sus hijos en Instagram. Por ejemplo, podrán fijar el tiempo que navegan sus hijos en Instagram, recibir notificaciones y manejar las cuentas que siguen o que los siguen a ellos.

En este sentido, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, precisó que las nuevas medidas pretenden ser extendidas a Facebook. Al mismo tiempo, por ahora solo aplicarán a Estados Unidos, pero quiere extenderse al resto del mundo en los meses próximos.

Inicialmente, los propios adolescentes serán quienes iniciarán el proceso desde sus smartphones, para que sus padres puedan supervisarlos. No obstante, Instagram aseguró que, a partir de junio, estará disponible una vía para los padres hagan el proceso de supervisión, pese a que los adolescente autorizarán esta petición.

Streamers + Mods = Dynamic Duo ❤️

We’re launching Live Moderator on Instagram Live, where creators can assign a mod and give them the power to:

✅ Report comments

✅ Remove viewers from Live

✅ Turn off comments for a viewer pic.twitter.com/S9j7s4dInB

— Instagram (@instagram) March 11, 2022