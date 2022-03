Proyecto de ley de redes sociales para niños en California

California, CA.- Un proyecto de ley conocido como Ley del Deber de las Plataformas de Medios Sociales hacia los Niños, responsabiliza a las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok de que los usuarios menores de edad desarrollen adicción.

En este sentido, el representante de la asamblea del estado de California, Jordan Cunningham, y la asambleísta, Buffy Wicks presentaron una propuesta donde se busca penalizar a las grandes empresas tecnológicas.

Ver más: The New York Times compró nuevo y famoso juego

Asimismo, los padres y tutores podrían demandar a los gigantes tecnológicos. Estas demandas pueden estar argumentadas por perjudicar la salud de los menores por medio de publicidades, notificaciones push y características de diseño.

De este mismo modo, la página web del Children’s Advocacy Institute (CAI) de la Universidad de San Diego, precisó, «El proyecto de ley 2408 de la Asamblea de California fue presentado por los miembros de la asamblea Jordan Cunningham y Buffy Wicks para imponer un claro deber a las plataformas de medios sociales de no utilizar técnicas que produzcan adicción en los niños».

“It’s time we treat the dangers of youth social media addiction with the level of seriousness it warrants,” @Cunning_Jordan #AB2408 #SocialMedia https://t.co/2MlsEaDzLR

— Children's Advocacy Inst. (@CAIChildLaw) March 18, 2022