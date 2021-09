Google Maps permitirá que empresas se identifiquen como “latinas”

San Francisco, CA.- Google anunció, este martes, que en las próximas semanas añadirá una opción para que las empresas que sean propiedad de hispanos puedan identificarse como «latinas» en sus servicios de Mapas, buscador y “Shopping”.

Asimismo, ocurre en el caso de los propietarios negros, las mujeres y los veteranos, la etiqueta “latino” pasará a estar disponible para quienes se identifiquen con esta comunidad.

De esta manera, los potenciales clientes puedan tomar una decisión de compra disponiendo de esta información.

En un comunicado, Google siempre habló de permitir a las empresas “identificarse”, de manera que el criterio último para decidir si la compañía es propiedad de latinos o no dependerá de la propia firma.

This #HispanicHeritageMonth meet Maricha, a Local Guide connecting people with Dominican culture and traditions on Google Maps.

Este #MesDeLaHerenciaHispana conoce a Maricha, una Local Guide conectando a las personas con la cultura y las tradiciones dominicanas en Google Maps. pic.twitter.com/4kC8opVFU8

— Google Maps (@googlemaps) September 16, 2021