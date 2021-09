Google apela multa antimonopolio de $ 5 mil millones en la UE

Londres, Reino Unido.- Google se dirigió, este lunes, a un alto tribunal de la Unión Europea para apelar una sanción antimonopolio récord impuesta por la UE por sofocar la competencia a través del dominio de su sistema operativo Android.

De esta manera, la compañía está luchando contra una decisión de 2018 de la Comisión Ejecutiva de la UE. El principal agente antimonopolio del bloque, que resultó en la multa de $ 5 mil millones, que sigue siendo la multa más grande jamás impuesta por Bruselas por comportamiento anticompetitivo.

Ver mas: Google invertirá $15 millones en formación para latinos

De manera que, esta es una de las tres sanciones antimonopolio por un total de más de $ 8 mil millones con las que la comisión golpeó a Google entre 2017 y 2019.

Por su parte, las otras se enfocaron en compras y búsquedas, y la compañía de California está apelando a las tres.

#EUGeneralCourt: Entry into office of a new member of the General Court of the #EU, Pēteris Zilgalvishttps://t.co/cUrFwOsAFV pic.twitter.com/xQz7pEzJqe

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) September 27, 2021