Amazon crea una web para marcas y productos hispanos en EE. UU.

San Francisco. SF.- El portal de comercio electrónico Amazon lanzó, este miércoles, una página web específica en la que promociona marcas y productos relacionados con la comunidad hispana.

Este web, bautizada “Celebremos”, es lanzada coincidiendo con la celebración del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

Asimismo, la web destaca la música latina como Dylan Fuentes, EL IMA y Alejandro Sanz. Además de películas y series como “Pan y Circo” y “Chivas: El Rebaño Sagrado”.

Al mismo tiempo, libros como “El Cerrador” y “Mexican Gothic” y empresas y marcas de todo tipo propiedad de hispanos.

