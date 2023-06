FBI alerta que delincuentes usan la IA para extorsionar

Washington, DC.- El Federal Bureau of Investigation (FBI) advirtió a los ciudadanos estadounidenses que los delincuentes usan con más frecuencia la Inteligencia Artificial (IA) para intimidar y extorsionar a las víctimas.

Esta alerta emitida por el FBI detalló que recientemente notó el aumento en las víctimas de extorsión que confesaron fueron abordadas usando versiones manipuladas de imágenes inocentes tomadas de publicaciones en línea, mensajes privados y chats de video.

La alerta del FBI precisó, «Las fotos luego son enviadas directamente a las víctimas por actores maliciosos para sextorsión o acoso».

Además añadió, «Una vez que circula, las víctimas pueden enfrentar desafíos importantes para evitar el intercambio continuo del contenido manipulado o la eliminación de Internet». La agencia dijo que las imágenes parecían «reales», además alertó que incluso algunos niños fueron atacados.

