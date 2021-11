Facebook cerrará su sistema de reconocimiento facial

Menlo Park, CA.- Facebook decidió eliminar su sistema de reconocimiento facial y eliminará el escaneado del rostro de más de mil millones de usuarios, así lo aseguró en un comunicado Jerome Pesenti, vicepresidente de Inteligencia Artificial (IA) de Meta.

Asimismo, la decisión de cerrar este proyecto iniciado hace poco más de una década se debe a las, “muchas preocupaciones sobre el lugar de esta tecnología en la sociedad”.

Ver más: Facebook cambia de nombre a Meta, sin efecto para sus usuarios

Para diciembre de 2010, Facebook puso en marcha un sistema de reconocimiento facial con el que quería agilizar la detección de caras en las imágenes que se publicaban en la plataforma.

Por su parte, este sistema permitiría al usuario etiquetar a la persona que aparecía en esa imagen. Desde entonces, más de un tercio de los usuarios activos de la red social habrían aceptado que se reconociese su cara. Según Pesenti, lo que suponen unos 640 millones de personas.

Enter a world of imagination with Meta and explore endless possibilities in 3D. 🚀 🎨 pic.twitter.com/I7AYtzei78

— Meta (@Meta) November 4, 2021