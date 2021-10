Facebook cambia de nombre a Meta, sin efecto para sus usuarios

San Francisco, CA.- Mark Zuckerberg anunció, este jueves, que la empresa Facebook propietaria de Instagram y Whatsapp, entre otras, pasará a llamarse Meta para reflejar su apuesta por la realidad virtual.

El director de Facebook, Zuckerberg, reveló el cambio de nombre en el marco de la conferencia Connect sobre realidad aumentada y realidad virtual, en la que volvió a explicar su visión de lo que la empresa ha bautizado como «metaverso».

Sin embargo, el cambio afecta únicamente a la empresa paraguas de todas estas aplicaciones. De manera que la red social seguirá llamándose Facebook y el cambio, a la práctica, no tendrá casi ningún efecto para la inmensa mayoría de usuarios.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD

Por parte, se trata de un movimiento muy similar al llevado a cabo por Google en 2015, cuando reestructuró la organización interna de la compañía y creó una empresa matriz, Alphabet, con varias subsidiarias que incluyen a la propia Google, a Waymo (la división de vehículos autónomos) y al proveedor de internet Google Fiber, entre otras.

The metaverse is the next evolution of social connection. It's a collective project that will be created by people all over the world, and open to everyone. You’ll be able to socialize, learn, collaborate and play in ways that go beyond what’s possible today. pic.twitter.com/655yFRm8yZ

— Facebook (@Facebook) October 28, 2021