¿Anonymous y Frances Haugen relacionados con Facebook?

Menlo Park, CA.- Desde la masiva y mundial caída de WhatsApp, Facebook e Instagram, consideradas las principales redes sociales, Telegram terminó sumando durante esas seis horas de falla, decenas de millones de usuarios.

Así lo aseguró, Yuri Kizhikin, jefe del servicio de análisis TGStat, «Estimamos que más de 50 millones de nuevos usuarios se han registrado en Telegram durante las últimas horas».

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021