Estados Unidos sanciona 21 empresas y 13 individuos

Washington, DC.- El secretario de Estado, Antony Blinken, sancionó este jueves, a 21 empresas de tecnologías, además aplicó sanciones a 13 individuos que fueron señalados por colaborar con Rusia a evadir las sanciones que se aplicaron luego de invadir a Ucrania.

Asimismo, en un comunicado, Antony Blinken resaltó que entre los designados hay 17 entidades y diez personas, supuestamente, implicadas en «redes de evasión de sanciones». De esta forma, estaría ofreciendo tecnología occidental a Moscú.

En este sentido, Blinken, también subrayó que, los tres individuos sancionados están involucrados en «ciberactividades maliciosas».

Además, se informó que una de las empresas sancionadas es Senirya y Sertal, que tiene su sede en Moscú. Según Estados Unidos, operan en distintos países para facilitar el acceso de las Fuerzas Armadas y la Inteligencia de Rusia a la tecnología occidental «crucial».

The United States is designating 21 entities and 13 individuals in order to target the Kremlin’s sanctions evasion networks and technology companies. We are steadfast in our resolve to hold the Russian Federation accountable for its aggression against Ukraine.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 31, 2022