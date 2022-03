Producción de Ford y Jeep se frenará en Estados Unidos

Washington, DC.- La planta de Ohio de Ford, por segunda semana consecutiva suspenderá su producción por la falta de microprocesadores, ya que aquí se montan camionetas y furgonetas donde laboran más de 1.700 personas.

En este sentido, la empresa Ford se ve en la obligación de vender algunas unidades, de su modelo más demandado, el todoterreno SUV Explorer, sin controles de temperatura.

Ver más: Pi Day, la constante que cuenta con 63 billones de decimales

Lo propio sucede con el fabricante Stellantis, que también anunció que su planta de montaje en Belvidere, en los alrededores de Chicago también suspenderá la producción. Así pues, la falta de chips necesarios para la fabricación del todoterreno SUV de Jeep Cherokee.

De vuelta con Ford, la empresa consultó con sus concesionarios y clientes, y luego decidió vender algunas de sus unidades de Explorar, con ausencia de controles de temperatura traseros con el propósito de ahorrar microprocesadores y agilizar la entrega de los autos.

You heard a lot of talk about EVs tonight. We’ve been busy assembling them for our customer deliveries this Spring. #F150Lightning #BuiltFordProud pic.twitter.com/AugDhafQfC

— Ford Motor Company (@Ford) February 14, 2022