Estudio creó primer mapa global de diversidad de las hormigas

Charlotte, NC.- Un equipo de científicos desarrolló un mapa, en 10 años de investigación, de alta resolución que visualiza la diversidad global de las hormigas y sus más de 14.000 especies y el protagonismo en los ecosistemas.

El proyecto combinó conocimientos existentes con herramientas de aprendizaje automático. Según los científicos, arroja pistas sobre los lugares para hallar nuevas especies, todavía no descubiertas.

Science Advances fue la revista especializada en publicar este estudio científico. Los investigadores son del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa en Japón; pero hubo colaboración con múltiples institutos de todo el mundo.

Evan Economo, profesor y director de la Unidad de Biodiversidad y Biocomplejidad, expresó, «Este estudio ayuda a añadir a las hormigas, y a los invertebrados terrestres en general, al debate sobre la conservación de la biodiversidad».

