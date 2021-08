Debut del Nissan Z 2023 con motor V6

Brooklyn, NY.- Nissan Motor Co., reveló su nuevo deportivo Nissan Z 2023, en una transmisión global, desde el invernadero Duggal de Brooklyn. Ubicado a unas cinco millas de donde el Datsun 240Z original de 1970, hizo su debut mundial en octubre de 1969.

Si bien las seis generaciones anteriores del icónico automóvil deportivo de Nissan, ofrecían designaciones numéricas, el tan esperado rediseño se conocerá en los Estados Unidos simplemente por una sola letra: Z.

El 2023 Z, ofrece un exterior elegante y atractivo con una silueta que muestra respeto por el modelo original, con un capó largo y una postura trasera baja.

