Ferrari se sube a la ola eléctrica

Maranello, Italia.- Ferrari dio la bienvenida al cambio a los autos eléctricos, confiando en mantener su liderazgo en el mercado de autos de alto rendimiento, declaró su presidente John Elkann.

La Unión Europea (EU), el mes pasado, propuso una prohibición efectiva a la venta de automóviles nuevos de gasolina y diésel a partir del 2035. Esto, como parte de sus medidas para combatir el calentamiento global, lo que representa un desafío para los fabricantes de automóviles.

Asimismo, el presidente y CEO interino de Ferrari, John Elkann, señaló que la compañía, veía el cambio en la tecnología como una oportunidad.

“Consideramos que la regulación es bienvenida”, señaló Elkann luego de que Ferrari mantuviera sus principales objetivos para el 2021 después de informar las ganancias estructurales del segundo trimestre justo por encima de las expectativas.

A 120° V6, together with a plug-in hybrid system, powers the new #Ferrari296GTB. Yet this is not the first time the Prancing Horse has built such an innovative engine. Travel in history with The Official Ferrari Magazine.#Ferrari #FerrariMagazine

— Ferrari (@Ferrari) August 2, 2021