Cómo afectaría el nuevo protocolo de Internet IPv6 a Latinoamérica

Cancún, México.- La versión de protocolo de Internet IPv6, puede ser una nueva oportunidad para que países emergentes se conecten, inicialmente, como México y el Latinoamérica, según Latif Ladid, fundador y presidente del IPv6 Forum.

Durante el Congreso LATAM ICT 2022, Ladid precisó que para llegar a una «transformación digital», es necesario contar con muchas direcciones IP.

En este sentido, Ladid expresó en el congreso organizado por Huawei y respaldado por ITU y GSMA Intelligence, «La Internet actual está trabajando basada en un protocolo que ha sido diseñado en los años 60, así que todavía es un protocolo de investigación y, mientras tanto, hemos definido un protocolo de internet de producción, que es la versión 6″.

Al mismo tiempo, el experto advirtió que la problemática del protocolo IPv4 es que actualmente quedan menos direcciones IP que estén disponibles para los usuarios. Por lo que se requiere IP para poder ampliar la cobertura entre los usuarios.

De esta manera, Ladid también resaltó que la incorporación de la tecnología 5G representa un reto. Este consiste en reducir el tiempo de despliegue para que haya más usuarios en menos tiempo.

