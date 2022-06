Beneficios de la tecnología 5G en Latinoamérica

Cancún, México.- En Latinoamérica podría detonarse el desarrollo en todos los sectores con un masivo despliegue de la tecnología de red de 5G, donde destacan Brasil y México por presentar avances significativos en la cobertura 5G.

Así lo resaltó Joaquín Saldaña Otero, director de Estrategia y Marketing en Huawei Latinoamérica, en una entrevista en el Congreso LATAM ICT 2022, organizado en Cancún, en el Caribe mexicano, por Huawei con el respaldo de ITU y GSMA Intelligence.

Ver más: Hispana será jefe de vuelo regreso a la Luna, Artemis

Asimismo, Saldaña Otero precisó, «ya están empezando a liberar y a subastar el espectro, que es el insumo esencial para este despliegue 5G».

Por su parte, aprovechó Saldaña Otero para agregar, «El acceso a la tecnología está ayudando al desarrollo económico, y nosotros somos unos fervientes creyentes de que la tecnología va a ayudar al desarrollo en general de la población. Lo vemos en términos de la economía digital que se está desarrollando basada en esta tecnología».

Huawei #ICTCompetition 2021-2022 Global Final in Shenzhen ended June 25th. This is the 6th annual Huawei ICT Competition, with 3 categories– Practice, Innovation and Industry – attracting 150000 students from over 2000 universities in 85 countries & regions globally. #HuaweiNews

— Huawei (@Huawei) June 30, 2022