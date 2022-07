Científicos del CERN descubrieron un nuevo «zoo de partículas»

El descubrimiento se basa en el descubrimiento de los científicos del CERN de un nuevo tipo de Pentaquark. Además del primer par de Tetraquarks de la historia. Por si fuera poco, se sumaron tres miembros al listado de nuevos hadrones encontrados en el LHC.

Live from CERN: Join us for the first collisions for physics at 13.6 TeV! https://t.co/qxW3MXp1Ev

— CERN (@CERN) July 5, 2022