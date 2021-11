Científicos de EE. UU. crean un mapa que recoge impacto de aguas residuales

Los Ángeles, LA.- La revista especializada Plos One publicó, este miércoles, que científicos estadounidenses crearon el primer mapa en alta resolución que captura el impacto de las aguas residuales humanas en los ecosistemas costeros de todo el mundo.

Este mapa interactivo desarrollado por la University of California Santa Barbara y el Instituto Casade Tuholske estima las cantidades de nitrógeno y patógenos liberados en zonas costeras del planeta. Esto a partir de fuentes de aguas residuales humanas de todo tipo. Del mismo modo, están incluidos alcantarillados, sistemas sépticos y restos no tratados.

Al mismo tiempo, el análisis de las más de 130.000 cuencas hidrográficas estudiadas apunta a que las aguas residuales humanas introducen 6,2 teragramos de nitrógeno en los ecosistemas costeros al año. Lo que se considera alrededor del 40% de los residuos estimados de la agricultura.

Los científicos también descubrieron que la mayoría de las cuencas hidrográficas con altos niveles de nitrógeno se encuentra en la India, Corea y China. Países responsables de las aguas residuales humanas con exagerados valores.

