Apple viola la ley laboral de Estados Unidos

Washington, DC.- La National Labor Relations Board (NLRB) emitirá una queja para denunciar que Apple Inc (AAPL.O) mantiene políticas que violan la ley laboral de Estados Unidos, por desalentar ilegalmente a los empleados de hablar sobre las condiciones laborales.

En este sentido, la National Labor Relations Board alegará que los ejecutivos de Apple hicieron comentarios que frenaron la organización de los trabajadores, de acuerdo con un funcionario de la agencia por medio de email.

Ver más: T-Mobile revisa violación de datos de 37 millones de usuarios

De esta forma la NLRB meterá la lupa a los cargos presentados por los trabajadores y sindicatos para decidir si emite quejas formales contra las empresas. De este modo, la agencia pretende derogar las políticas del lugar de trabajo que alerten a los trabajadores sobre las violaciones legales.

La agencia tomó en cuenta también un correo electrónico de Ashley Gjovik, exgerente senior de ingeniería de Apple. Este expresó que esperaba que el desarrollo incitara a más trabajadores de Apple para hablar sobre las condiciones laborales.

Thread: NLRB GC Abruzzo applauds @DHSgov for its announcement today to enhance its processes to better support labor law enforcement efforts.https://t.co/OEXUEcVS8x pic.twitter.com/87Mlgt4Vt8

— NLRB General Counsel (@NLRBGC) January 13, 2023