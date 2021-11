Apple venderá piezas y herramientas para IPhone y Mac

Cupertino, CA.- El gigante tecnológico Apple anunció, este miércoles, un servicio mediante el cual venderá a sus clientes piezas y herramientas específicas de teléfonos iPhone y computadoras Mac. Con la finalidad de que puedan arreglarlos ellos mismos en casa, sin tener que acudir a la tienda.

Se trata de la primera vez que Apple, conocida por su gran empeño en la protección de la propiedad intelectual de sus diseños y tecnologías, pone estas piezas y herramientas a disposición de los clientes.

En un comunicado, el jefe de operaciones de la compañía, Jeff Williams expresó, «Al ofrecer un mayor acceso a piezas genuinas de Apple daremos a nuestros clientes todavía más opciones cuando necesiten una reparación».

Apple indicó que aquellos clientes que usen el autoservicio y posteriormente reenvíen las partes antiguas para que sean recicladas recibirán un crédito de compra

La firma de Cupertino avisó que únicamente recomienda usar este servicio a aquellos usuarios, «que se sientan cómodos llevando a cabo sus propias reparaciones». Pues una persona inexperta podría terminar estropeando el aparato por completo si no sabe lo que está haciendo.

Los primeros dispositivos de la empresa para los que las piezas y herramientas estarán disponibles serán el iPhone 12 (modelo 2020). Pero además, para el iPhone 13 (modelo 2022) y podrán empezarse a adquirir a principios de 2022 en EE. UU. antes de llegar a otros países a lo largo del próximo año.

A los iPhones les seguirán «en poco tiempo» los computadores Mac equipados con chips M1 (los procesadores que fabrica Apple), explicó la compañía.

Al principio, las más de 200 piezas y herramientas que se ofrezcan estarán relacionadas con el tipo de reparaciones más habituales entre los usuarios de productos de Apple. Por ejemplo, la pantalla, la batería y la cámara, y con el paso del tiempo, se añadirán componentes de otras partes.

Finalmente, adicional al autoservicio, los clientes de Apple podrán seguir llevando a reparar sus productos a los miles de proveedores autorizados. Incluyendo las tiendas Apple, en persona o por correo como hasta ahora.

