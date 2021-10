Frances Haugen, confesó que Facebook alentó disturbios contra el Capitolio

Nueva York, NY.- Frances Haugen, fue identificada en una entrevista de «60 Minutes«, este domingo, como la mujer que presentó de forma anónima quejas ante la policía federal de que la propia investigación de la compañía muestra cómo magnifica el odio y la desinformación.

Haugen, quien trabajó en Google y Pinterest antes de unirse a Facebook en 2019, dijo que había pedido trabajar en un área de la empresa que lucha contra la desinformación, ya que perdió a un amigo por teorías de conspiración en línea.

Asimismo, confesó Frances Haugen, “Facebook, una y otra vez, ha demostrado que prefiere las ganancias a la seguridad”. Quien además, testificará ante el Congreso esta semana.

También confesó que, Facebook desactivó prematuramente las salvaguardas diseñadas para frustrar la desinformación. Con el propósito de activar al público después de que Joe Biden derrotó a Donald Trump el año pasado. Alegando que eso contribuyó a la invasión mortal del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos.

Facebook whistleblower Frances Haugen says political parties have been quoted in Facebook’s own research saying they know Facebook changed its algorithm and “now if [they] don't publish angry, hateful, polarizing… content,” there’s less engagement. https://t.co/XKKBhxZZ36 pic.twitter.com/tvSmVIJfWT

— 60 Minutes (@60Minutes) October 4, 2021