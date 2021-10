Charlotte, NC.- Una caída mundial de WhatsApp, Instagram y Facebook se registró este lunes, al rededor de las 18:00 (hora España), 10:00 (hora Perú) y 11:00 en Charlotte (GMT-4).

Facebook en su cuenta de Twitter, expresó, «Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos».

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021