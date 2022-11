Amazon se suma a la moda de despidos masivos

Seattle, WA.- De acuerdo con The New York Times, el gigante Amazon pretende ejecutar despidos masivos, de por lo menos 10.000 empleados para unirse a grandes tecnológicas como Twitter, Meta e incluso el cierre de 40 sedes de WeWork, como respuesta a la crisis económica.

Pese a que 10.000 empleados es un número grueso, solo representa un poco menos del 1% de la masa salarial. Es decir, Amazon contaba con 1.54 millones de empleados en todo el mundo a finales del mes de septiembre.

Ver más: Meta anuncia recorte de 11.000 puestos de trabajo

De confirmarse este adelanto The New York Times, Amazon estaría ejecutando el recorte de personal más importante de toda su historia. Frente a esto, Amazon ya había anunciado la congelación de contratación para sus oficinas.

En medio de la pandemia, Amazon contrató masivamente a personal, con el propósito de responder a la alta demanda que subió abruptamente. De este modo, Amazon duplicó su personal en el mundo entre comienzos de 2020 e inicios de 2022.

