WeWork cerrará 40 ubicaciones para reducir costos

Nueva York, NY.- WeWork Inc (WE.N), anunció este jueves que cerrará 40 ubicaciones en Estados Unidos, pronosticando ingresos para el actual trimestre por debajo de las estimaciones, debido a que el proveedor de espacio de trabajo tiene altos gastos.

De este modo la compañía ha estado trabajando para minimizar su presencia inmobiliaria, y de esta manera, reducir la plantilla. Al mismo tiempo, se forcejea con las obligaciones de arrendamiento a largo plazo que subían a $15.57 mil millones a finales de septiembre.

Ver más: Meta anuncia recorte de 11.000 puestos de trabajo

Por el contrario, algunos de los inquilinos de WeWork solo poseen contratos de arrendamiento a corto plazo.

Hay que recordar que WeWork salió a bolsa en 2021 tras una lucha de dos años. Por el momento tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $1.77 mil millones, en contraste con su valoración antes de su salida a bolsa que se fijó en casi $50 mil millones.

As of September 30, 2022, @WeWork systemwide footprint included 801 locations, 671K physical memberships & 67K Access memberships.$WE: https://t.co/EAgoC8wamT pic.twitter.com/ZnYlWqik6o

— WeWorkNews (@weworknews) November 10, 2022