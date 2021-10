AccuWeather extiende al resto de América app de pronósticos de lluvia

State College, PEN.- La compañía privada de meteorología AccuWeather, se expandió a México, el Caribe y Centro y Suramérica con un servicio gratuito a través de una app mediante el cual se puede conocer con cuatro horas de antelación si va a llover en un lugar.

La herramienta AccuWeather MinuteCast, mejorará el pronóstico de precipitaciones y ofrecerá una cobertura de radar más precisa a nivel local, regional y mundial.

Según un comunicado, AccuWeather MinuteCast es un, “híbrido único de radar con base terrestre y satelital que elimina brechas donde el radar no estaba disponible anteriormente».

Al mismo tiempo, continua la explicación que además esta app, «permite que los pronósticos del tiempo de AccuWeather sean aún más precisos en lugares que ya contaban con radar”.

