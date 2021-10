Vehículo volador «megadron» nueva flota de la Policía Nacional de España

Madrid, España.- La Policía Nacional de España, recibió de China un «megadron», o Vehículo Aéreo Autónomo (AVV), que pesa 600 kg y alcanza los 130 km/h. Esta última adquisición se presentó con motivo de Expodrónica en el marco del World ATM Congress.

Asimismo, el megadron, con una capacidad de carga de hasta 220 kg, le dará a la Policía Nacional acceso a zonas contaminadas NRBQ.

Ver más: El Earth 300, un moderno megayate nuclear postapocalíptico

Además, podrá ser utilizado para acceder a espacios aéreos reducidos y poder maniobrar remotamente en aquellas situaciones donde el helicóptero no es tan eficiente.

El nuevo megadron, es fabricado por la empresa china EHang, especializada en este tipo de vehículos. Empresa que probó con éxito estos taxis aéreos en ciudades como Seúl o en países como Japón o Estonia.

El modelo concreto que la Policía estrenó es el EHang 216. Un drone autónomo con una longitud de 5,6 metros y una autonomía de 35 kilómetros con la carga máxima. El drone utiliza conectividad LTE y 5G para comunicarse con el móvil o el centro de comando.

Before the upcoming 13th China International Aviation and Aerospace Exhibition, #EHang's long-range dual-seat passenger-grade #AAV VT-30 made its global debut at the unveiling ceremony and exhibition at the Jiuzhou Airport in Zhuhai, Guangdong Province.https://t.co/YQk6O50HmU pic.twitter.com/7ANqdyassU

— EHang (@ehang) September 27, 2021