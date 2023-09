25 años de Google: historia y logros del motor de búsqueda más importante

Mountain View, CA.- El motor de búsqueda por excelencia, Google cumple 25 años operando, desde aquel 27 de septiembre de 1998 cuando los dos estudiantes universitarios, Larry Page y Sergey Brin, oficializaron el innovador y revolucionario lanzamiento.

Sus fundadores eran estudiantes de doctorado de la Stanford University, en la década de 1990. Más allá de las diferencias iniciales entre Larry y Sergey, con el pasar del tiempo y mientras revolucionaron la tecnología se hicieron grandes amigos.

Inicialmente, el buscador de internet más usado y conocido en el mundo, se llamaba BackRub. Un software mediante el cual el motor de búsqueda enumeraba los resultados de acuerdo a la popularidad de las páginas. Entendiendo la relación entre la utilidad y la popularidad de los resultados.

En este sentido, el profesor Dirk Lewandwski, especialista en ingeniería de motores de búsqueda de la Universidad Duisburg-Essen, de Alemania explicó, «Lo que hizo único a Google al principio fueron dos cosas: por un lado, el algoritmo PageRank y, por otro, el diseño de página claro, centrado en la búsqueda y sin publicidad».

Posteriormente, se dejó atrás el nombre de BackRub y se nombró Google, basado en el término matemático gúgol. Este es el número 10 elevado a la potencia de 100. Desde su nacimiento, Google estaba pensado para ser una página centrada en búsquedas y no otro servicio de internet.

