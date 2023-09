TikTok y Wikipedia se asociaron para optimizar búsquedas

Los Ángeles, CA.- La famosa red social TikTok y Wikipedia se asociaron para proporcionar datos de mayor calidad a los usuarios donde se integrarán los videos como enlaces directos en la propia página web de la conocida enciclopedia digital, libre, políglota y editada de forma colaborativa.

En este sentido, TikTok estableció que la colaboración con Wikipedia busca satisfacer las necesidades de una base de usuarios que usan la app de ByteDance tanto para el entretenimiento como para obtener información.

TikTok en los últimos días ha estado integrando extractos de Wikipedia en los resultados de búsqueda relacionados con personas, lugares y eventos. Como por ejemplo, The New York Times, Taylor Swift o el Thanksgiving Day.

De acuerdo con Zachary Kizer, portavoz de TikTok, esta función todavía tiene que asociarse con Wikipedia, pero está disponible para algunos usuarios desde hace varios meses como parte de una prueba piloto.

Some search results on TikTok now include a snippet and link to Wikipedia. https://t.co/S3JuTD9r0j

— The Verge (@verge) September 14, 2023