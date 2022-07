Estado afectado por la viruela del mono recibe miles de vacunas

Miami, FL.- Alrededor de 25.000 vacunas contra la viruela del mono o monkey pox, dispone Florida que hasta la fecha contabiliza 208 casos, considerado así uno de los estados más afectados de Estados Unidos, solo por detrás de Nueva York y California.

Ulyee Choe, director médico del Departamento de Salud del Condado de Pinellas en Florida, detalló que las autoridades sanitarias federales enviaron esta cantidad de dosis con el objetivo de contrarrestar a la viruela del mono.

Ver más: Expansión de la viruela del mono alerta a la OMS

En este sentido, Choe precisó, «La viruela del mono es una amenaza seria para la salud«. Además resaltó que estas dosis de vacunas contra el monkey pox, supondrá un alivio para los problemas de salud pública que se registran en Florida.

A propósito de la propagación de la viruela del mono, subrayó que hay grupos humanos más propensos al contagio de esta enfermedad, como el grupo de hombres homosexuales. A esto, insistió el médico Choe, «hay vacunas disponibles» en Florida.

Monkeypox Update: As of July 19, 14,511 confirmed or probable monkeypox cases have been identified in over 70 countries, including 2,108 in the US. Learn more: https://t.co/tBWWUnTuK9. pic.twitter.com/hjJLIWtisS

— CDC (@CDCgov) July 20, 2022