Vacunas contra el covid-19 para niños a partir del 21 de junio

Washington, DC.- Se aprobó el uso de emergencia de las vacunas contra el covid-19 para niños, a partir de los seis meses de edad, por la U.S. Food and Drug Administration (FDA), en un comunicado donde se aprueba el uso de Moderna y Pfizer-BioNTech.

Inicialmente la de Moderna estaba aprobada a partir de los 18 años; mientras que la de Pfizer-BioNTech, estaba aprobada para niños a partir de los 5 años.

Esta semana, el comité de expertos independientes de la FDA, votó de manera unánime a favor de recomendar la aprobación de las vacunas para menores de 5 años. Tomando en consideración los potenciales beneficios exceden los riesgos posibles.

A pesar de esta aprobación de la máxima autoridad en el campo, las vacunas no estarán disponibles, masivamente, para los niños en farmacias y hospitales. No, hasta que los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), den su visto bueno.

Millions of doses of #COVID19 vaccine for kids under 5 will soon be on their way to pediatricians, pharmacies, & health centers nationwide so that children & families can access vaccines as quickly as possible, pending a favorable recommendation from CDC.https://t.co/9XVDWzDRQB pic.twitter.com/t1MoeM1OV4

— Dawn O'Connell (@HHS_ASPR) June 17, 2022